В Новосибирске изъято восемь кг наркотиков, отправленных по почте в посудомойке

По данным правоохранительных органов, посылку с запрещёнными веществами заказал из Читы житель Улан-Удэ.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали жителя Улан-Удэ, который заказал по почте из Читы посудомоечную машину. Внутри устройства были обнаружены синтетические наркотики общей массой в восемь килограммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе спецоперации подозреваемый в совершении преступления был задержан в Железнодорожном районе Новосибирска сразу же после получения почтового отправления. В изъятой упаковке находилась посудомоечная машина, а также восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом массой около восьми килограммов, которое по результатам исследования признано наркотическим средством синтетического происхождения, — говорится в сообщении.

Позднее оперативники выяснили, что задержанный 19-летний молодой человек специально приехал из родного Улан-Удэ в Новосибирск, чтобы распространять там запрещённые вещества путём "закладок". Для этого он снял номер в гостинице и договорился об оптовой доставке наркотиков из Читы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело "Подготовка к сбыту наркотических средств в особо крупном размере". В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.