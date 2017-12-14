В Пхеньяне проходит первое заседание военной комиссии России и КНДР

Делегация Министерства обороны России принимает участие в первом заседании военной комиссии России и КНДР в Пхеньяне, сообщило Посольство РФ.

— В соответствии с предварительно достигнутой договорённостью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности, — говорится в сообщении посольства.

Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться в северокорейской столице до 16 декабря.