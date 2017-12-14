В Пхеньяне проходит первое заседание военной комиссии России и КНДР

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В Пхеньяне проходит первое заседание военной комиссии России и КНДР

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Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Делегация Министерства обороны России принимает участие в первом заседании военной комиссии России и КНДР в Пхеньяне, сообщило Посольство РФ.

<p>Фото: Facebook © <a href="https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/" target="_blank">Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK</a></p>

— В соответствии с предварительно достигнутой договорённостью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности, — говорится в сообщении посольства.

Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться в северокорейской столице до 16 декабря.

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