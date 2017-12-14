Число погибших полицейских при подрыве смертника в Сомали возросло до 13

Число погибших полицейских при подрыве террориста-смертника в учебном лагере в столице Сомали Могадишо возросло до 13. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Представитель полиции майор Мохамед Хусейн рассказал, что нападавший со взрывчаткой, привязанной к его телу, проник в академию и ударил во время парада одного из стражей порядка.

Отмечается, что ещё как минимум 15 человек получили различные ранения.

Пока ни одна из действующих в Сомали экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.