Число погибших полицейских при подрыве смертника в Сомали возросло до 13

Число погибших полицейских при подрыве террориста-смертника в учебном лагере в столице Сомали Могадишо возросло до 13. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.
13 Govt soldiers dead and 15 injured in Police Academy attack in #Mogadishu.#Somalia@Goobjoognews pic.twitter.com/mPiwYeGw3m #Somalia— Maqsuda (@MaqsudaMotala) 14 декабря 2017 г.
Представитель полиции майор Мохамед Хусейн рассказал, что нападавший со взрывчаткой, привязанной к его телу, проник в академию и ударил во время парада одного из стражей порядка.
Отмечается, что ещё как минимум 15 человек получили различные ранения.
Пока ни одна из действующих в Сомали экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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