"Союз МС-05" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи.

От Международной космической станции отстыковался космический корабль "Союз МС-05" с тремя космонавтами на борту. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Роскосмоса.

Пилотируемый корабль #СоюзМС05 штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полете. Посадка запланирована в 11:38 мск. Трансляция будет доступна на нашем сайте - https://t.co/tL30gTow3Y. pic.twitter.com/PUufj6d3cT — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 декабря 2017 г.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи. Они находились на станции 139 суток.

Теперь на станции остались российский космонавт Александр Мисуркин и американцы Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.