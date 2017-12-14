"Союз МС-05" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

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"Союз МС-05" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

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Фото © РИА Новости/Максим Блинов

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи.

От Международной космической станции отстыковался космический корабль "Союз МС-05" с тремя космонавтами на борту. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Роскосмоса.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи. Они находились на станции 139 суток.

Теперь на станции остались российский космонавт Александр Мисуркин и американцы Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

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