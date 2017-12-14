Наркодилер и рабовладелец. В Крыму задержали двух разыскиваемых украинцев

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Наркодилер и рабовладелец. В Крыму задержали двух разыскиваемых украинцев

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Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Один из них обвиняется в незаконном обороте наркотиков, второй — в использовании рабского труда, повлёкшем тяжкие последствия.

Крымские пограничники задержали в пункте пропуска двух украинцев, находящихся в федеральном розыске.

— Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска, — сообщает региональное погрануправление ФСБ России.

Их уже поместили под стражу.

Одному из задержанных 32 года. Его подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков в крупном размере. А второй задержанный, 1961 года рождения, обвиняется в использовании в Южно-Сахалинске рабского труда, повлёкшем тяжкие последствия. Он прибыл в пункт пропуска из Херсона.

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