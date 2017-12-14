Наркодилер и рабовладелец. В Крыму задержали двух разыскиваемых украинцев

Крымские пограничники задержали в пункте пропуска двух украинцев, находящихся в федеральном розыске.
— Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска, — сообщает региональное погрануправление ФСБ России.
Их уже поместили под стражу.
Одному из задержанных 32 года. Его подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков в крупном размере. А второй задержанный, 1961 года рождения, обвиняется в использовании в Южно-Сахалинске рабского труда, повлёкшем тяжкие последствия. Он прибыл в пункт пропуска из Херсона.
- Популярные
- По времени