В Омске бывший боец MMA осуждён на 22 года колонии за убийство владельца Lexus

Осуждённый и его союзник нашли жертву по объявлению о продаже автомобилей, а при встрече напали и задушили буксировочным тросом.

В Омске бывший омоновец и боец смешанного стиля (ММА) Серик Батталов приговорён к 22 годам колонии строгого режима за убийство владельца автомобиля Lexus, сообщает СУ СКР по региону.

Это преступление было совершено в период условного осуждения по предыдущему приговору, что ужесточило наказание.

Весной этого года Батталов и его 26-летний друг встретились с 41-летним владельцем Lexus GX460 — жертву нашли по объявлению о продаже авто. При встрече они напали на мужчину, избили, а затем вывезли в гаражи и задушили буксировочным тросом. Тело соучастники вывезли в соседнюю Новосибирскую область, сожгли в лесу и закопали.

Украденный автомобиль был передан знакомой соучастников — женщина обещала заплатить за него 1,5 миллиона рублей после оформления документов. Через некоторое время 26-летний друг и соучастник Батталова покончил жизнь самоубийством. На него-то и пытался переложить вину за содеянное Батталов. Однако гособвинителю удалось убедить присяжных в виновности бывшего омоновца.