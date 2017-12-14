СМИ сообщили, что ЦБ потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 130 млрд

Центральный банк России потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 130 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

СМИ отмечает, что информацию о требовании регулятора им подтвердил и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который подчеркнул, что сумма доначисления резервов пока уточняется.

— Это внутренний документ ЦБ, регулятор имеет возможность этот документ отменять и отзывать. У нас идёт сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведёт к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают, — добавил Ананьев.

Совладелец кредитного учреждения также пояснил, что в четверг вечером у него должна состояться встреча с представителями ЦБ РФ.