Московским врачам раздадут планшеты для работы с пациентами на дому

Гаджеты позволят врачам дистанционно просматривать их медкарты и получать информацию об их хронических заболеваниях и аллергии на препараты.

Московские педиатры, терапевты и врачи общей практики, посещающие пациентов на дому, получат планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

— Вся информация о вызове, полученная диспетчером при звонке пациента, заносится в систему и автоматически передаётся врачу на планшет. Результаты посещения вносятся врачами в электронную карту вызова на планшете, а статус посещения автоматически передаётся диспетчеру, — разъясняется на сайте мэра Москвы алгоритм работы с гаджетом.

В будущем планируется предоставить доступ через планшет к истории болезни пациента, оформлению больничного листа и выдаче направлений к специалистам. Всё это, по мнению властей, позволит существенно оптимизировать рабочее время и избавиться от ошибок.

Московские врачи получат в общей сложности порядка 3,5 тысячи планшетов.