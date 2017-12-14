Белый дом назвал условие для переговоров с Пхеньяном

В Вашингтоне назвали условие для начала прямых переговоров с Пхеньяном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, для этого Северная Корея должна "коренным образом изменить своё поведение".

По её словам, позиция Трампа по этому вопросу не изменилась, и также она отметила, что "сейчас не время для переговоров" из-за недавних испытаний КНДР.

Однако днём ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы на переговоры с КНДР в любое время. Высказанная им позиция получила одобрение в Кремле.