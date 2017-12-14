США пообещали предоставить "неопровержимые доказательства" преступлений Ирана

По данным американских СМИ, будут раскрыты данные о том, что Тегеран снабжает ракетами пoвстанцев-хуситoв в Йемене.

Сегодня постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обнародует "неопровержимые доказательства дестабилизирующих действиях Ирана" на Ближнем Востоке и за пределами региона.

— Она (Хейли) расскажет о том, что Иран продолжает дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке и повсюду в мире. В ходе брифинга посол Хейли представит неопровержимые доказательства того, что Иран намеренно нарушил свои международные обязательства, что пытался, но не смог скрыть, — говорится в заявлении американского постпредства.

В документе не уточняется, о нарушениях какого характера идёт речь. В миссии лишь пояснили, что дипломат "заострит внимание" на выводах, содержащихся в докладе Совбеза ООН об осуществлении резолюции 2231, принятой в 2015 году в поддержку иранской ядерной сделки.

Ранее телеканал NBC сообщил, что администрация США готовится предъявить доказательства того, что Тегеран снабжает ракетами пoвстанцев-хуситoв в Йемене.

Пресс-конференция Никки Хейли запланирована на 11.30 (19.30 мск) в Вашингтоне.