Subaru отзывает в России 28 спортивных седанов

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Subaru отзывает в России 28 спортивных седанов

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Компания "Субару Мотор" объявила о том, что в России отзывают 28 спортивных седанов WRX STI VA. Эти автомобили были проданы в период с 2014 по 2016 год, сообщает "Росстандарт".

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