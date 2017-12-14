Мосгортранс опроверг сообщения о массовых сокращениях водителей

Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" опровергло сообщения СМИ о сокращении более двух тысяч водителей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
— Сообщения о сокращении водителей являются откровенным фейком и не имеют ничего общего с действительностью, — отметили в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что компания в последние годы работает над привлечением водителей городского транспорта.
Кроме того, в следующем году планируется запустить на улицах Москвы электробусы, а это, наоборот, увеличит рабочие места.
- Популярные
- По времени