Мосгортранс опроверг сообщения о массовых сокращениях водителей

В предприятии добавили, что наоборот в связи с планируемым запуском электробусов в компании намерены расширить штат.

Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" опровергло сообщения СМИ о сокращении более двух тысяч водителей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Сообщения о сокращении водителей являются откровенным фейком и не имеют ничего общего с действительностью, — отметили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что компания в последние годы работает над привлечением водителей городского транспорта.

Кроме того, в следующем году планируется запустить на улицах Москвы электробусы, а это, наоборот, увеличит рабочие места.