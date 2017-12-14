Мосгортранс опроверг сообщения о массовых сокращениях водителей

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Мосгортранс опроверг сообщения о массовых сокращениях водителей

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В предприятии добавили, что наоборот в связи с планируемым запуском электробусов в компании намерены расширить штат.

Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" опровергло сообщения СМИ о сокращении более двух тысяч водителей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Сообщения о сокращении водителей являются откровенным фейком и не имеют ничего общего с действительностью, — отметили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что компания в последние годы работает над привлечением водителей городского транспорта.

Кроме того, в следующем году планируется запустить на улицах Москвы электробусы, а это, наоборот, увеличит рабочие места.

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