Сожжены и забиты до смерти. За месяц в Мьянме погибло девять тысяч рохинджа

По данным организации "Врачи без границ", с начала конфликта из страны в соседний Бангладеш бежали более 626 тысяч, многие из которых так и не добрались до места назначения.

По меньшей мере девять тысяч рохинджа погибли за первый месяц обострения конфликта в Мьянме. Ужасающие данные по итогам проведённых исследований международная привела организация "Врачи без границ" (MSF).

— Исследования, проведённые MSF в лагерях для беженцев в Бангладеш, показывают, что по меньшей мере девять тысяч рохинджа погибли в Мьянме в штате Ракхайн с 25 августа по 24 сентября, — опубликовано на сайте организации.

Эксперты уточняют, что по меньшей мере 6,7 тысячи человек (71,7% погибших), по самым скромным оценкам, были убиты, включая 730 детей младше пяти лет.

По данным "Врачей без границ", причиной смертей в 69% случаях стали огнестрельные ранения, ещё 9% погибших сгорели заживо в своих домах, 5% — забиты до смерти.

— Рохинджа стали целью (насилия. — Прим. ред.), и это является самым явным свидетельством широко распространённого насилия, которое началось 25 августа, когда военные, полиция и формирования Мьянмы начали "операции по зачистке" в Ракхайне, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале ноября представители MSF провели шесть исследований смертности в поселениях беженцев в Бангладеш. Общее число рохинджа в местах, где проводились опросы, составляет более 600 тысяч человек. При этом с начала конфликта из Мьянмы бежали более 626 тысяч, однако по различным причинам многие не добрались до места назначения.

Глава медицинской службы Сидни Вонг заявил, что число смертей, возможно, недооценено, так как исследования не охватили все поселения для беженцев в Бангладеш. Кроме того, у организации не было возможности проверить те семьи, которые никогда не покидали Мьянму.

Напомним, власти страны 25 августа начали операцию по очистке штата Ракхайн, населённого народностью рохинджа, от боевиков. Она продолжается до сих пор. В ходе действий армии и полиции, как сообщают СМИ, погибают и мирные жители. Жители штата спасаются бегством в соседний Бангладеш.