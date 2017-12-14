"Братан, я спецсубъект". Избитый в Москве следователь матом прогнал полицейских

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"Братан, я спецсубъект". Избитый в Москве следователь матом прогнал полицейских

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Недавно мужчину серьёзно избили в столичной хинкальной: он получил ушибы и ножевое ранение в ногу.

Полицейские приехали к избитому в московском кафе сыну главы СУ Следственного комитета по Волгоградской области и сотруднику СКР по московскому району Коптево Михаилу Музраеву. Стражей порядка следователь встретил не слишком радушно — не пускал на порог и прогонял их, не скупясь на нецензурную брань. Видео публикует телеграм-канал Mash.

— Замолчи — это раз, я спецсубъект. А во-вторых, ты не имеешь права вот так вот вламываться в двери, — заявляет полицейским с порога Мурзаев.

Напомним, несколько дней назад в хинкальной на Неглинной в Москве жестоко избили сына главы СУ Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Мурзаева. Молодой человек получил синяки, побои и одно ножевое ранение в ногу. На кадрах на раненой ноге видна перевязка.

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