Американец сделал сальто с водопада в память о погибшем при таком же трюке друге

Сообщается, что он три раза прокричал имя товарища, а затем прыгнул с 30-метровой высоты.

Американец прыгнул с водопада Хавасу в Большом каньоне в память о друге, который погиб год назад, выполняя такой же трюк. Об этом сообщает The Daily Mail.

Для того чтобы сделать такой прыжок, ему нужно было преодолеть 16 километров по пересечённой местности. Перед трюком он помахал рукой друзьям, которые пришли его поддержать, прокричал имя товарища и прыгнул с 30-метровой высоты.

Во время падения он сделал в воздухе два кувырка, а когда вынырнул, то от радости закричал. Друзья поддержали его криками и аплодисментами.