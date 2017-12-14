Три женщины обвинили "отца хип-хопа" Рассела Симмонса в изнасилованиях

Заявлено о трёх новых случаях насилия, которые якобы имели место в конце прошлого века.

В США три женщины заявили, что их изнасиловал известный продюсер Рассел Симмонс, которого называют "одним из отцов хип-хопа". Об этом сообщает газеты The New York Times.

9 more women just accused Russell Simmons of rape, violence and misconduct https://t.co/Lfk9VMwy11 pic.twitter.com/egpJ26Gwvu — HuffPost (@HuffPost) December 14, 2017

О насилии рассказали бывшая коллега продюсера Дрю Диксон, певица Тина Бейкер и журналистка Тони Сэлли. Все случаи относятся к концу прошлого века.

Симмонс уже отреагировал на эти слова на страницах The New York Times. Он заявил, что "решительно отвергает все эти ужасные заявления", и заверил, что всё было "по обоюдному согласию".

Это уже не первое подобное обвинение в адрес продюсера. Ранее Дженни Лумет уверяла, что мужчина изнасиловал её в 1991 году.