Москвичей ждёт сильный мокрый снег и низкое атмосферное давление

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Москвичей ждёт сильный мокрый снег и низкое атмосферное давление

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Синоптики сообщили, что в четверг в Московском регионе температура воздуха максимум составит два градуса. Кроме того, ожидается мокрый снег и местами даже сильный. Об этом передаёт портал "Метеоновости".

— Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с юго-запада. Ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, мокрый снег, на юге, юго-востоке области местами сильный, — отмечается в сообщении синоптиков.

Метеорологи также предупреждают, что атмосферное давление будет ниже нормы. Оно составит 743 миллиметра ртутного столба. В связи с этим метеозависимые жители столицы могут чувствовать недомогание.

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