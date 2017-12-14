Жителя Барнаула, лишённого прав на полвека, снова поймали пьяным за рулём

С 2006 года мужчину 17 раз лишали водительских прав общим сроком до 6 февраля 2053 года.

В Барнауле на скамье подсудимых оказался водитель, лишённый прав управления транспортными средствами до 2053 года. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчину снова поймали за рулём в пьяном виде, а во время обыска у него дома нашли больше килограмма марихуаны.

По данным ведомства, злостного нарушителя уже 17 раз лишали водительских прав общим сроком до февраля 2053 года.

Однако теперь административным производством он не отделается. Мужчине грозит ответственность не только за повторное пьяное вождение, но и за оборот наркотических средств.