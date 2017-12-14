Аксёнов высмеял "космическую глупость" Луценко за слова про Крымский мост

Он отметил, что главная задача представителей "киевского режима" — засорять информационное пространство вокруг полуострова продуктами своей жизнедеятельности.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко и других представителей "киевского режима" интернет-троллями из-за предложения создать международную следственную группу для расследования "нарушений при строительстве Россией моста через Керченский пролив".

— Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, (Михаил Саакашвили. — Прим. ред.) но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости, — написал глава Крыма в "Фейсбуке".

Он добавил, что, делая подобные заявления, представители "киевского режима по сути выступают в роли интернет-троллей, главная задача которых — засорять информационное пространство вокруг Крыма продуктами своей жизнедеятельности.

— Мост строится на российской территории, это суверенное право нашей страны, — добавил Аксёнов.

Ранее Юрий Луценко заявил, что Украина планирует осудить всех участников строительства Керченского моста за "вероятность экологической катастрофы".