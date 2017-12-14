В Склифе провели тысячную операцию на мозг при помощи "Гамма-ножа"

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В Склифе провели тысячную операцию на мозг при помощи "Гамма-ножа"

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Онучин

После подобного хирургического вмешательства госпитализировать пациента в стационар не нужно.

Тысячную операцию с помощью установки "Гамма-нож" провели в московском НИИ им.Склифосовского. Об этом сообщил департамент здравоохранения города.

— Операция проводилась в Центре радиохирургии специализированной бригадой в составе нейрохирурга, радиолога и медицинского физика, — передаёт слова представителей ведомства агентство "Москва".

Установка образует высокий градиент дозы облучения, который при этом не выходит за пределы поражённого участка мозга. Отмечается, что после операции пациента в стационар госпитализировать не надо, всё проводят в амбулаторных условиях.

Напомним, первую подобную операцию в Склифе провели в апреле прошлого года.

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