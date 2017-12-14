Перед Новым годом в Москву придёт весеннее тепло

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Перед Новым годом в Москву придёт весеннее тепло

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Фото © РИА Новости/Макси Блинов

Такие высокие температуры в декабре последний раз были зафиксированы в 2006 году.

За две недели до Нового года в российскую столицу придёт настоящая весна. Рекордно высокие температуры обещают синоптики погодного центра "Фобос". Так, уже в ближайшую субботу в Москве ожидается около 6 градусов тепла.

— За две недели до Нового года воздух в Европейской части России прогревается, как в разгар весны... Сегодня-завтра днём в мегаполисе плюс 1–2 градуса, пройдут небольшие снегопады. В субботу они сменятся дождями, а термометры покажут около плюс 6 градусов. Это уровень рекорда тепла 2006 года, — говорится в сообщении.

Пройдя субботний пик, температура будет понижаться. В воскресенье-понедельник до +2 градусов.

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