Ксения Собчак: "Какой хочу, такой вопрос и задам"

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Ксения Собчак: "Какой хочу, такой вопрос и задам"

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Ксения Собчак. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина уже собираются журналисты со всего мира. Приехала и телеведущая Ксения Собчак, которая не так давно объявила о своём желании участвовать в выборах 2018 года.

Однако она заявила, что в мероприятии намерена участвовать как журналист и находится в полной решимости, чтобы задать вопрос российскому лидеру.

— Какой хочу, такой и задам, — сказала телеведущая, отвечая, какой вопрос она задаст Путину.

Сегодня президент даёт 13-ю традиционную ежегодную пресс-конференцию. Подробнее читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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