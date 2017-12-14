Ксения Собчак: "Какой хочу, такой вопрос и задам"

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина уже собираются журналисты со всего мира. Приехала и телеведущая Ксения Собчак, которая не так давно объявила о своём желании участвовать в выборах 2018 года.

Однако она заявила, что в мероприятии намерена участвовать как журналист и находится в полной решимости, чтобы задать вопрос российскому лидеру.

— Какой хочу, такой и задам, — сказала телеведущая, отвечая, какой вопрос она задаст Путину.

Сегодня президент даёт 13-ю традиционную ежегодную пресс-конференцию. Подробнее читайте в текстовой трансляции Лайфа.