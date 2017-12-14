Forbes составил список самых переоценённых звёзд Голливуда

Последние два года подряд рейтинг возглавлял Джонни Депп, чьи работы принесли всего $2,8 за каждый уплаченный ему доллар.

Американский журнал Forbes составил традиционный рейтинг голливудских звёзд, которым переплачивают за их работу.

Самым переоценённым актёром по итогам 2017 года стал Марк Уолберг, известный по фильмам "Третий лишний" и "Трансформеры-4". Общая сумма его гонораров за этот год составила $68 миллионов. Было выпущено три фильма с участием Уолберга, и каждый уплаченный звезде доллар принёс студиям всего $4,4.

Бронзу и серебро получили Кристиан Бейл ($6,7 за каждый доллар гонорара). и Ченнинг Татум ($7,6).

Пятёрку замыкают оскароносные Дензел Вашингтон ($10,4) и Брэд Питт ($11,5).

Последние два года подряд золото рейтинга доставалось Джонни Деппу, чьи работы принесли всего $2,8 за каждый уплаченный актёру доллар.