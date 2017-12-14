Автобус столкнулся с грузовиком под Сургутом, есть пострадавшие

Сообщается, что ДТП произошло на светофоре из-за того, что пассажирский транспорт не рассчитал дистанцию при торможении.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Сургутом Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах, в результате ДТП пострадало три человека. Отмечается, что в автобусе были вахтовики.

Среди них — водитель автобуса, который доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщают местные СМИ, другие пострадавшие также были госпитализированы. Их состояние неизвестно.

Отмечается, что автобус с вахтовиками въехал в грузовик на светофоре, так как не рассчитал дистанцию при торможении.