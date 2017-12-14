Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Сегодня капсула корабля "Союз МС-05" приземлилась в Казахстане с тремя пассажирами, сообщили в Центре управления полётами (ЦУП). На Землю вернулись россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
Ранее сообщалось о том, что корабль отстыковался от МКС.
Трое космонавтов находились на орбите 139 суток. Сейчас на "космическом дежурстве" на станции остались космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
- Популярные
- По времени