Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Читайте также

Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

646

Фото © РИА Новости/Максим Блинов

Они находились на орбите 139 суток. Сейчас на МКС остались россиянин Александр Мисуркин и американцы Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

Сегодня капсула корабля "Союз МС-05" приземлилась в Казахстане с тремя пассажирами, сообщили в Центре управления полётами (ЦУП). На Землю вернулись россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Ранее сообщалось о том, что корабль отстыковался от МКС.

Трое космонавтов находились на орбите 139 суток. Сейчас на "космическом дежурстве" на станции остались космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!