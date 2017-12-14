Суд отклонил иск Siemens о поставленных в Крым турбинах

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens к ОАО и ООО "Технопромэкспорт" о возврате газовых турбин, поставленных в Крым. В немецкой компании утверждали, что они были отправлены на полуостров в обход санкций ЕС. Добавим, что встречный иск структур Ростеха также был отклонён.

— В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать, — постановила судья Екатерина Абрамова.

Пока не известно, будут ли стороны подавать апелляцию на решение Арбитражного суда.

Как уже сообщал Лайф, летом Siemens заявила, что четыре предназначенные для проекта в Тамани турбины были поставлены в Крым вопреки договору, в связи с чем компания подала иск к структурам Ростеха, в котором обозначено требование расторгнуть контракт.

В "Технопромэкспорте" в свою очередь заявили, что турбины купили на вторичном рынке, а затем они были серьёзно переделаны.