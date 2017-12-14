Вайнштейн не помнит, что домогался Сальмы Хайек

Ранее артистка назвала продюсера монстром и заявила, что согласилась на откровенную сцену во время съёмок "Фриды" по его принуждению.

Американский продюсер Харви Вайнштейн отверг заявления мексиканской актрисы Сальмы Хайек, рассказавшей о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на заявление официального представителя продюсера Холли Бейрд.

— Все обвинения Сальмы имеют неточности в описании и не сходятся с показаниями других свидетелей, которые совершенно по-другому рассказывают о тех событиях, — заявил Бейрд.

При этом, по его словам, Вайнштейн "не помнит", что он принуждал Хайек сниматься обнажённой с другой женщиной, однако такая сцена была бы логичной для фильма "Фрида", о съёмках которого рассказала в своих обвинениях актриса.

Бейрд назвал ошибочными обвинения со стороны Хайек.

Ранее Сальма Хайек назвала Вайнштейна монстром и заявила, что согласилась на откровенную сцену во время съёмок "Фриды" лишь из-за упорных домогательств и откровенного шантажа с его стороны.