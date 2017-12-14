Путин: Предвыборная программа у меня практически есть

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Путин: Предвыборная программа у меня практически есть

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него почти готова предвыборная программа.

— Она у меня практически уже есть, — заявил президент в ходе пресс-конференции.

Президент отметил, что "сейчас не тот формат, когда её можно презентовать", однако рассказал, что основными её направлениями будет здравоохранение, образование, повышение производительности труда и доходов граждан.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для главы государства она уже тринадцатая. В этом году на встречу с президентом аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.

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