Путин об оппозиции: Нужна не крикливая, а реальная повестка дня

Оппозиция не может предложить реальную повестку дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в рамках своей большой 13-й пресс-конференции.

— Лидерам оппозиции нужно предложить реальную повестку дня. Не эфемерную посылку дня. Такую, в какую люди бы поверили, — заявил президент.

В частности, по его словам, гражданам из числа "недовольных" следует предложить меры по улучшению экономической ситуации.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для главы государства она уже тринадцатая. В этом году на встречу с президентом аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.