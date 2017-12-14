Путин об оппозиции: Нужна не крикливая, а реальная повестка дня

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Путин об оппозиции: Нужна не крикливая, а реальная повестка дня

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Оппозиция не может предложить реальную повестку дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в рамках своей большой 13-й пресс-конференции.

— Лидерам оппозиции нужно предложить реальную повестку дня. Не эфемерную посылку дня. Такую, в какую люди бы поверили, — заявил президент.

В частности, по его словам, гражданам из числа "недовольных" следует предложить меры по улучшению экономической ситуации.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для главы государства она уже тринадцатая. В этом году на встречу с президентом аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.

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