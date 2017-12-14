Путин: Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать

Один из первых вопросов, заданных президенту РФ Владимиру Путину на его 13-й большой пресс-конференции, касался его конкурентов на грядущих выборах. Корреспондент Лайфа поинтересовался, не скучно ли главе государства участвовать в кампании, где он ни разу не встретился с достойным соперником.

— Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной, — ответил президент корреспонденту Лайфа. — Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать.

— Я думаю над тем, что политическая среда должна быть конкурента. Хочу и буду стремиться, чтобы она была сбалансированная, — заявил глава государства.

Президент добавил, что оппозиции нужно не только выражать недовольство, но "предложить реальную, неэфемерную посылку дня — такую, в какую люди бы поверили".

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для главы государства она уже тринадцатая. В этом году на встречу с президентом аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.