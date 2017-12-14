Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России переломили демографическую ситуацию.

— Мы переломили демографическую ситуацию. У нас продолжительность жизни сейчас почти 73 года. Мы 6 лет жили в условиях гражданской войны, 10 почти что. Когда пацанов неготовых под пули вынуждены были направлять. И посмотрите, какая у нас сейчас армия, — заявил Путин во время пресс-конференции.

Президент отметил и улучшение экономических и социальных показателей страны. По словам Путина, в России ВВП вырос на 75% с 2000 года, промышленное производство — на 70%, реальная зарплата — в 3,5 раза, пенсия — в 3,6.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ — тринадцатая конференция Путина в качестве главы государства. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.