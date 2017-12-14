Российская экономика растёт, и это очевидный факт. Об этом на своей 13-й пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

— У нас рост ВВП составляет 1, 6%, рост промышленного производства — тоже 1,6. Очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. В этом году снова был рекордный урожай, — пояснил президент.

Рост экономики, по словам президента, основан на преодолении двух шоков: падения цен на нефть и внешних санкций.

— Санкции не повлияли как снижение цен на нефть, но всё же повлияли, — отметил Путин.

При этом президент добавил, что в этом году прямые иностранные инвестиции достигли $23 млрд — рекордная цифра за последнее время. Эти и другие показатели говорят о росте экономики, отметил Путин.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.