Весна наступает. Снег в Москве может полностью растаять до конца недели

По прогнозам метеорологов, в ближайшие выходные погода в столице будет очень тёплой.

Снег в Москве может полностью растаять до конца текущей недели. Об этом заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Можно сказать, что за период этих оттепелей, действительно, высота снежного покрова существенно уменьшилась, — приводит её слова РИА "Новости".

Синоптик добавила, что в ближайшие выходные будут осадки в виде дождя и погода в столице будет очень тёплой, поэтому не исключено, что снег за это время может вообще сойти.

Ранее метеорологи сообщили, что сегодня в Московском регионе температура воздуха составит максимум два градуса. Кроме того, ожидается мокрый и местами даже сильный снег.