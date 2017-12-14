Путин назвал инфляцию в России рекордно низкой за всю новейшую историю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас инфляция в РФ является рекордно низкой за всю новейшую историю страны. По словам главы государства, она составляет два с половиной процента.

— У нас инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю России. На сегодняшний день год к году 2,5%, — сказал президент в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Сегодня глава государства проводит в Москве ежегодную встречу с представителями СМИ — тринадцатую в его президентской карьере. На мероприятие аккредитовано 1640 журналистов. За всеми обновлениями по теме следите в нашей текстовой онлайн-трансляции.