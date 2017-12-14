СМИ рассказали о новом виде мошенничества на финансовом рынке России

Злоумышленники за определённую плату могут изобразить бурную деятельность или собрать данные клиента в преступных целях.

В России появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники обещают гражданам избавить их от навязанных услуг, сообщает "Коммерсант". Они заверяют, что за комиссию вернут страховку, уплаченную банку при оформлении кредита.

— Проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадёжных случаях, например по договорам коллективного страхования, — цитирует газета руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Виктора Климова.

По словам эксперта, эти мошенники делятся на три типа. Одни обещают вернуть деньги, когда период охлаждения ещё не истек. Другие просто имитируют бурную деятельность. Третьи собирают данные людей в мошеннических целях.

Эксперты считают, что новая уловка появилась из-за шумихи вокруг увеличения периода охлаждения — времени, за которое после получения кредита можно расторгнуть договор со страховой компанией.