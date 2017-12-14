Путин: "Майские указы" исполнены на 94%

Президент Владимир Путин ожидает, что к 2018 году "майские указы" будут исполнены в полном объёме. Об этом он заявил, отвечая на вопросы на своей 13-й пресс-конференции.

Глава государства напомнил, что, как только этот пакет документов был подписан, "начался "плач Ярославны" по поводу того, что они неисполнимы и что это слишком большая нагрузка на бюджет и потащит вниз развитие экономики".

Тем не менее президент посчитал выполнение программы по повышению заработных плат в бюджетной сфере совершенно необходимым.

— Сейчас можно сказать, что примерно 93–94 процента заявленных целей исполнены и в 2018 году всё будет доведено до логического завершения, — сказал президент.

Напомним, сегодня в Москве глава государства проводит большую встречу с представителями СМИ. В этом году на неё аккредитовано рекордное количество журналистов — 1640 человек.