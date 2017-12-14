В госкорпорации заявили, что окончательные выводы можно будет делать, когда появится мотивировочная часть приговора.

Ростех назвал решение суда по спору с Siemens разумным и справедливым. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

— В целом мы удовлетворены вынесенным решением, считаем, что оно соответствует требованиям разумности и справедливости, — приводит сообщение РИА "Новости".

Согласно заявлению, госкорпорация ждёт мотивировочной части решения. В пресс-службе добавили, что, когда она появится, можно будет делать окончательные выводы.

Ранее арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens к структурам Ростеха — ОАО и ООО "Технопромэкспорт" — о возврате газовых турбин, якобы поставленных в Крым в обход санкций ЕС. В удовлетворении встречного иска также было отказано.