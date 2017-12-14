Путин: Богатства России должны прирастать Арктикой

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на своей 13-й пресс-конференции, призвал не забывать об интересах малых коренных народов Севера и отметил важность освоения Арктики.
— Богатства России должны прирастать Арктикой, — отметил российский лидер, перефразировав таким образом известную цитату Ломоносова о Сибири.
Сегодня Владимир Путин проводит большую встречу с журналистами — тринадцатую в своей карьере. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.
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