Путин: Богатства России должны прирастать Арктикой

Читайте также

Путин: Богатства России должны прирастать Арктикой

111

Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на своей 13-й пресс-конференции, призвал не забывать об интересах малых коренных народов Севера и отметил важность освоения Арктики.

— Богатства России должны прирастать Арктикой, — отметил российский лидер, перефразировав таким образом известную цитату Ломоносова о Сибири.

Сегодня Владимир Путин проводит большую встречу с журналистами — тринадцатую в своей карьере. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!