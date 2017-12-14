Путин заявил, что ставки налогов на землю должны быть реальными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставки налогов на землю должны основываться на доходах населения и быть реальными.

— Я думаю, что в самое ближайшее время… дам поручение правительству, чтобы они вместе с Думой приняли решение, чтобы все льготные категории, которые получали денежный вычет в 10 тысяч, получили льготу в натуральном выражении и чтобы не платили вообще за шесть соток. Плюс к этому нужно расширить этот список за счёт всех пенсионеров по старости, — заявил президент в ходе пресс-конференции.

Глава государства проводит пресс-конференцию в Москве. В этом году на встречу было аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек.