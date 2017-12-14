Бронетранспортёры и противоминные машины морем возвращаются в Россию из Сирии

Специальная техника и вооружения сапёров ВС РФ возвращаются в Россию из Сирии.
— Морским транспортом отправлена специальная инженерная и автомобильная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра ВС РФ, — сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В числе прочего перевозят противоминные машины, бронетранспортёры, специальную инженерную технику, бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь", а также робототехнические комплексы "Уран-6".
В военном ведомстве отметили, что российское оборудование и опыт позволили в сжатые сроки подготовить сирийских специалистов по разминированию.
Напомним, личный состав отряда Международного противоминного центра ВС РФ был доставлен в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино 12 декабря.
Ранее Владимир Путин посетил сирийский Хмеймим, где отдал приказ начать вывод российских войск из страны, подчеркнув, что военные блестяще выполнили свою задачу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по спасению Сирии завершена.
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