"А если придут бандиты?" Путин рассказал анекдот про траты на военные расходы

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"А если придут бандиты?" Путин рассказал анекдот про траты на военные расходы

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

В ходе большой пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин прокомментировал траты на военные расходы анекдотом:

К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:

— Тут кортик был, где он?

— Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора.

— Покажи часы — да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?

Лидер страны подытожил шутку тем, что Россия будет тратить на военные расходы достаточно денег.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.

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