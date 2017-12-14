Путин заявил, что Россия не будет выходить из договора о РСМД

Россия не выходила из договора по ПРО и не собирается выходить из договора по РСМД, чего не скажешь о США. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на своей 13-й пресс-конференции.

— США вышли из договора по ПРО в одностороннем порядке. Теперь мы слышим разговоры о проблемах по договору о РСМД, — отметил российский лидер.

По его словам, процесс по выходу США из договора по РСМД "уже фактически начался" и это приведёт к сложностям в сфере мировой безопасности.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Все обновления появляются в нашей текстовой онлайн-трансляции.