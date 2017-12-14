Путин считает, что ситуация со сборной РФ "приурочена" к выборам 2018 года

Скандал в олимпийском движении однозначно имеет политическую подоплёку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы 13-й пресс-конференции. В частности, по мнению российского лидера, отстранение российских атлетов во многом "приурочено" к политическим процессам в России.

— В других странах тоже выявляют случаи приёма запрещённых препаратов, но вокруг нет такого ажиотажа, — указал президент.

За всеми обновлениями по ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая проходит сегодня в Москве, следите в нашей текстовой онлайн-трансляции.