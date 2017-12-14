Путин о Родченкове: Кто сказал, что он порядочный человек?

Президент заявил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории работает под контролем американских спецслужб.

Президент РФ Владимир Путин удивлён, что WADA всерьёз восприняло слова экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском спорте. В ходе большой пресс-конференции президент отметил, что вызывают сомнение несколько фактов — в частности то, что Родченков находится под контролем ФБР и почему нужно верить написанному в его дневниках, раз он находился под следствием в 2011 году.

— Что он находится под контролем ФБР — для нас это минус. Что там с ним делают американские спецслужбы? Какие ему дают препараты? — поинтересовался президент.

— Как так получилось, что такой субъект оказался во главе антидопинговой структуры, ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но что теперь об этом говорить, — отметил Путин.

Лидер страны также обратил внимание на странный факт — каким образом Родченкову удавалось перевозить через таможню запрещённые вещества.

— Как его пропускали через таможню при таком жёстком контроле? Он же годами всё это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счёт, — отметил Путин.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.