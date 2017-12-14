"Всё будет в срок и качественно". Путин — о подготовке к ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в городах России уже в следующем году.

— Всё идёт по графику, но объективности ради надо сказать, что из 12 стадионов в 11 городах в одном есть двухмесячное отставание. Но это всё поправимо. Уверен, всё будет сделано в срок и качественно, — заявил президент во время пресс-конференции.

Он отметил, что у России большой опыт успешного проведения крупных соревнований, в частности напомнил об успешном проведении Кубка конфедераций.

Сегодня глава государства Владимир Путин отвечает на вопросы представителей СМИ в Москве. За самыми интересными новостями следите в нашей онлайн-трансляции.