Путин: Таргетирование инфляции — это правильный процесс

Президент РФ Владимир Путин считает политику ЦБ по таргетированию инфляции верным решением, но и критику со стороны бизнеса, по его словам, понять можно.

— Таргетирование инфляции — это правильный процесс. Взвешенная бюджетная и кредитно-денежная политика — обязательная часть нашей работы. Критику со стороны бизнеса можно понять. Но надо избегать "мыльных пузырей", когда огромные деньги вкладываются в предприятия, товары которых не обеспечены спросом, — отметил российский лидер, отвечая на вопросы на 13-й пресс-конференции.

Президент отметил, что санирование банков происходит по двум каналам — АСВ и соответствующий фонд, которые были созданы недавно.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.