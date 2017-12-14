Джон Хантсман считает решение США по Иерусалиму "шагом к миру"

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля направлено на продвижение мирного процесса. Так считает посол США в России Джон Хантсман.

Вопрос о текущем статусе Иерусалима был задан дипломату одним из русскоязычных пользователей "Твиттера", а видеоответ появился в официальном аккаунте Посольства США.

— Это решение направлено на продвижение мирного процесса. Надеемся, что израильтяне и палестинцы сами раз и навсегда определят окончательный статус Иерусалима, — сказал Хантсман.

Посол Хантсман отвечает на вопрос о решении Президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля: «Мы надеемся, что израильтяне и палестинцы сами раз и навсегда определят окончательный статус Иерусалима.» pic.twitter.com/oUFGxJuZ1K — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 14 декабря 2017 г.

В начале этого месяца Дональд Трамп решил перенести в Иерусалим американское посольство. В Палестине протесты жителей против этого привели к столкновениям с израильскими силовиками.