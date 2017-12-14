Джон Хантсман считает решение США по Иерусалиму "шагом к миру"

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Джон Хантсман считает решение США по Иерусалиму "шагом к миру"

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Посол США в России Джон Хантсман. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля направлено на продвижение мирного процесса. Так считает посол США в России Джон Хантсман.

Вопрос о текущем статусе Иерусалима был задан дипломату одним из русскоязычных пользователей "Твиттера", а видеоответ появился в официальном аккаунте Посольства США.

— Это решение направлено на продвижение мирного процесса. Надеемся, что израильтяне и палестинцы сами раз и навсегда определят окончательный статус Иерусалима, — сказал Хантсман.

В начале этого месяца Дональд Трамп решил перенести в Иерусалим американское посольство. В Палестине протесты жителей против этого привели к столкновениям с израильскими силовиками.

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