Выборы, налоги и Украина. Всё самое важное из пресс-конференции президента

Президент России Владимир Путин сегодня провёл ежегодную большую пресс-конференцию. Она длилась более 4 часов. На мероприятии присутствовало рекордное количество журналистов — 1640. Российский лидер ответил на вопросы о внутренней и внешней политике государства, а также коснулся тем бизнеса и предстоящих выборов. Лайф собрал самые интересные ответы президента.

Выборы

— Я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее, должна быть современной. Политическая система должна быть гибкой.

Я бы не хотел говорить о предвыборной программе. Она у меня практически уже есть. Главное, на чём необходимо сосредоточить внимание общества, — это развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда. Необходимо повысить доходы граждан. Это в самых общих чертах.

Это будет самовыдвижение. Но, конечно, я рассчитываю на поддержку партий, которые разделяют мои взгляды, доверяют мне.

По поводу оппозиции и почему нет достойных оппонентов. Не мне же самому себе конкурентов воспитывать. Я бы хотел, хочу и буду стремиться, чтобы у нас была конкурентная политическая система. А она невозможна без конкуренции на политическом поле.

Когда говорит оппозиция, важно не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме. Важно что-то предложить, чтобы сделать лучше. Конечно, люди недовольны и правильно недовольны. Потому что надо делать лучше. Но нужно предложить реальную повестку дня — такую, в которую люди бы поверили. А не эфемерную, не крикливую.

О Навальном и Собчак

— По поводу конкуренции и где дееспособная оппозиция, я уже развёрнуто отвечал. И смысл не в том, что кто-то не созрел, а в том, что она должна выйти с ясной, понятной людям, позитивной программой своих действий. Вот вы (Ксения Собчак. — Прим. ред.) идёте под лозунгом "Против всех". Это что, позитивный лозунг? А что вы предлагаете для решения проблем, которые мы обсуждаем?

Об остальных, о ком вы упоминали (Алексей Навальный. — Прим. ред.). Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Вот такие люди — это Саакашвили. Только в российском издании. Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Чтобы мы жили от одного Майдана к другому? Мы всё это уже проходили. Вы что, хотите всё это вернуть? Я абсолютно уверен, что большинство граждан России этого не хотят и этого не допустят.

А конкуренция, конечно, должна быть. И будет. Вопрос только в радикализме. Вспомните движение Occupy Wall Street, где было много подобных Саакашвили. И где они теперь?

Власть должна быть демократичной, но она не должна быть похожа на бородатого мужика, который выковыривает капусту из своей бороды, и смотреть на то, как государство превращается в мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят золотую рыбку.

О работе Правительства РФ

— Правительство в целом работает удовлетворительно. Есть проблемы, но в целом довольно уверенно. Об этом говорит и устойчивое развитие экономики, и ряд других факторов. Это всё — результат растущего доверия к политике, которую проводит Правительство РФ.

Об экономике

— С 2000 года у нас показатель ВВП вырос на 75%. Промышленное производство — на 70%. У нас реальная заработная плата с 2000-х выросла в 3,5 раза. Пенсии — в 3,6 раза. У нас долги сократились в 3 раза, а резервы страны выросли в 30 раз.

Смертность младенческая сократилась в 2,6 раза. Материнская — в 4 раза. Продолжительность жизни у нас была 63, сейчас — 73 года.

Что касается роста экономики, она растёт. Это очевидный факт. Рост ВВП — 1,6%, промышленного производства — 1,6%. Растёт автопром, урожай. Растёт экспорт. Он приобрёл масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по экспорту зерновых.

Мы преодолели два известных "шока" — в 2014-м и в 2015-м годах. Это резкое снижение цен на энергоносители и санкции. Санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но повлияли тоже.

Мы вышли не только из рецессии, но и перешли в стадию уверенного развития. У нас инвестиции в основной капитал — 4,2%. Это значит, что даже на ближайшую среднесрочную перспективу развитие гарантировано. Прямые иностранные инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в 2 раза лучше, чем в прошлом году. У нас инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю России. На сегодня — 2,5%.

Об увеличении пенсионного возраста

— Те, кто выступает за повышение, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 1930-е годы. Продолжительность жизни увеличилась. Сейчас все европейские страны уже повысили пенсионный возраст. Не сделали только мы.

Сторонники повышения говорят, что количество пенсионеров, в связи с повышением продолжительности жизни, возрастёт. Это не значит, что государство не сможет оплачивать — нет, такого не будет. Но доходы пенсионеров будут заморожены и с учётом инфляции будут сокращаться.

Сторонники повышения пенсионного возраста говорят, что нужно повышать одинаково. Но женщины в 55 лет и рожают порой.

Что говорят противники повышения? Что важную роль должны играть информационные технологии. Тот результат в сфере экономики, который достигается 1000 работников, завтра потребуется не больше 100. Да плюс пенсионный возраст. И что будет с рынком труда?

Чтобы окончательно определиться, что с этим делать, нужно понять, к чему что приведёт. Всё просчитать. Это точно не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию. И это не должно быть шоковым решением — это должно быть постепенно и мягко. Никакого окончательного решения не принято.

Налоги

— Растёт нагрузка, в том числе неналогового характера. Это происходит прежде всего в регионах. Я уже давал поручение разобраться в этом. Это будет устранено.

Собственно налоги до конца 2018 года расти не будут. По основным видам налогов это удерживается. С 2019 года что будет. Мы сейчас напряжённо ищем, что надо настроить в налоговой системе таким образом, чтобы это работало на генеральные цели развития экономики страны. Какие нужно сделать манёвры, чтобы облегчить нагрузку на те отрасли, которые мы планируем развивать усиленными темпами.

Мы не будем ничего повышать кулуарно. Это будет обсуждаться с бизнесом после принятия экспертного решения. Уже сейчас важно обратить внимание на налоги, которые не отвечают ни интересам граждан, ни государства в целом.

Капремонт, например. Или налоговая задолженность, которая возникла на протяжении многих предыдущих лет не по вине человека, а из-за несовершенства налоговой системы. Это касается порядка 42 млн человек, и общий её объём — 41 млрд рублей.

Я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат, причём без обращения человека в налоговые органы. Нужно то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это около 15 млрд рублей и касается 2,9 млн человек. Например, человек начал бизнес, не получилось. А налоги начисляли и начисляли. Надо освободить.

Необходимо выработать систему, чтобы человек не боялся обратиться в налоговую, если пропустил.

О Центробанке

ЦБ в соответствии с законом и общемировой практикой — самостоятельная структура. В этом есть большой экономический смысл регулирования финансовой деятельности и контроля за банковской системой. Что касается контроля за всей сферой — он осуществляется и прокуратурой, и другими органами.

Периодически ко мне поступают материалы по данному поводу. Хочу заметить, что никаких серьёзных нарушений, связанных с работой Центробанка, не выявлено.

Бизнес и кредиты

— Хочется получить больше кредитов и по более низкой ставке. Важно, чтобы этот процесс не был избыточным и не возникло "эффекта мыльных пузырей", когда получают много "дешёвых денег" и вкладывают в малоперспективные предприятия.

Если в прошлом году ЦБ дважды снизил ставку с 11 до 10%, то в этом году он 5 раз снижал ключевую ставку, и сейчас она 8,25%. И продолжит снижать: к 2020 году — 6–7%.

Что делает ЦБ ещё. Принято решение о реструктуризации банковских учреждений. То есть есть те, которые имеют генеральную лицензию для работы с крупными партнёрами. Они должны иметь уставной капитал не меньше миллиарда.

И есть с базовой лицензией, которые имеют уставной капитал не менее 300 млн. Они будут работать с малым и средним бизнесом, в том числе в регионах.

О медицине

— Немало сделано для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Мы будем продолжать работу в данном направлении.

У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но пока они не такие, как требует проблема. Софинансирование строительства онкологических центров востребовано, и мы будем это делать.

Нужно увеличивать и общее финансирование, и оно будет увеличено на следующий год. В этом году у нас, по-моему, 3,8% от ВВП. По данным Минфина, на следующий год — 4,1% ВВП совокупно в целом по стране.

Нужно сосредоточиться и на медицинском обслуживании в небольших городах и населённых пунктах, где проживает от 100 до 2000 человек. В населённых пунктах, где меньше 100 человек, нужно создавать передвижные пункты оказания медицинской помощи.

Что касается помощи людям с тяжёлыми заболеваниями и приобретением для них лекарств. Число людей, которые страдают тяжёлыми заболеваниями, увеличивается. Объём финансирования их лечения недостаточен. Я уже дал поручение правительству, мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе обезболивающие. И увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе для тех, кто нуждается в нём на дому.

О военных расходах и международной безопасности

— Что касается военных расходов. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений. Военные расходы сбалансированы несколькими содержательными моментами: нам нужно обеспечивать военную безопасность и не привести всё к разрушению экономики. На следующий год у нас предусмотрено 1,4 трлн на закупки и 1,4 трлн — на содержание. Это примерно 2,8% ВВП. Это 46 с небольшим млрд долларов.

В США сейчас подписан закон о военных расходах — 700 млрд долларов. Может ли наша страна позволить такие расходы? Нет. Но нам достаточно.

Есть шутка, что те, кто не хочет кормить свою армию, — будут кормить чужую. Но это старая. Есть и более новая.

Отец приходит к сыну и спрашивает: "У меня тут кортик был. Ты не видел кортик?" Он говорит: "Пап, не ругайся, я его поменял на часы." Отец отвечает: "Вот придут к нам завтра бандиты. Мать убьют, меня убьют, сестру изнасилуют. А ты придёшь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут". Так и тут.

Мы не выходили из основополагающих договоров по международной безопасности. Мы не выходили из договора по ПРО — США вышли из него в одностороннем порядке. Теперь мы слышим разговоры о проблемах по договору о ракетах малой и средней дальности. Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для выхода США и из этого договора. Тем более что по факту они из него уже вышли.

Вот они пытаются нас в чём-то упрекнуть и обвинять, а сами поставили системы противоракетные якобы в Румынии. Они поставили систему противоракетной обороны "Иджис", которую можно заменить на ракеты.

Что касается СНВ-III. Если США выйдут из него, это будет очень плохо с точки зрения сохранения международной стабильности.

О МОК и WADA

— Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Мы сами в этом виноваты. Мы дали повод для этого. Выявлены реальные случаи применения допинга. Выявлены и в других странах. Правда, вокруг них нет ажиотажа такого политизированного. Что здесь политическая подоплёка, сомнений нет.

Странно, что кто-то получает конкурентное преимущество. Кому-то можно применять эти препараты из-за операций или ещё почему. Тогда для них нужно устроить отдельные соревнования.

С WADA и МОК мы будем работать конструктивно, устраняя те проблемы, которые есть, но добиваясь защиты интересов наших спортсменов. Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям, но, даже если они вынуждены что-то делать, выводы нужно основывать на чём-то объективном.

О ситуации с Родченковым

— Странно, что человек, который жил в Северной Америке и подозревался в распространении допинга, возглавил московское антидопинговое агентство. Возникают вопросы, как он провозил запрещённые вещества через таможню.

Нельзя работать с теми, кто пытался покончить жизнь самоубийством. Но тем более нельзя верить показаниям этих людей. В обосновательной части МОК написано, что он: 1) честный человек; 2) что он под контролем ФБР; 3) всё изложено в его дневниках.

Но как можно говорить, что он честный человек, если он жульничал? Если он прямо говорит, что для него главное — деньги.

Что он находится под контролем ФБР — для нас это минус. Что там с ним делают американские спецслужбы? Какие ему дают препараты.

В дневниках. Ну и что? Где он написал, как изложено — больше ничего нет. Какие царапины, где появились.

Украина и минские соглашения

— По поводу минского формата — эффективность его, конечно, низкая. И низкая, прежде всего, из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти. Нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть договорённость об особом статусе Донбасса, который закреплён в законе Украины, принятом Радой, но не введённый до сих пор под разными предлогами в силу.

США, по сути, являются полноправными участниками процесса урегулирования. Нужно ли их формально включать в Нормандский формат… Это не от нас зависит. Я никогда не был против.

То, что происходит на Украине, — это трагедия. Всегда нужно смотреть на первоисточник этой трагедии. Первоисточник — это государственный переворот. Вооружённый неконституционный захват власти. Часть народа Украины с этим не согласилась. А с ними начали бороться сначала с привлечением спецслужб, а потом и вооружённых сил.

Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определённые формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на территории Донбасса.

Потому что, если у них такой возможности не будет, та резня будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. И их ничто не остановит. В том числе и обращения в правозащитные международные организации. И мы это прекрасно осознаём.

Что касается миссий миротворцев. Пётр Порошенко сначала говорил о необходимости вооружить сотрудников ОБСЕ, я сразу согласился. ОБСЕ сразу отказалась. Сказали, что у них нет опыта, людей и вообще они не хотят давать сотрудникам в руки оружие.

Потом Порошенко сказал, что нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН. Я тоже согласился. Чтобы не было сомнений, мы внесли соответствующий проект резолюции. После этого госпожа Меркель мне сказала: "Почему только на границе разделения? Сотрудники ОБСЕ должны быть под охраной везде. Согласись, пожалуйста, чтобы они были под охраной, в том числе на границе России и Украины". Я подумал, и мы внесли коррективы в свою резолюцию. Сейчас оказывается, что и этого недостаточно. Всё сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договориться с самим Донбассом.

Что касается обмена пленными. Люди страдают и страдают безвинно. Вы думаете, это происходит по инициативе Донбасса? Нет. По поручению президента Порошенко, этим занимается господин Медведчук, который был приглашён патриархией в Иерусалимский монастырь и попросил повлиять на руководство ДНР и ЛНР. В итоге они согласились. Потом Медведчук привёз список, и с ним согласились. Потом сказали, должны этот список изменить и опять всё затормозили. Но нужно хотя бы начать это делать. Нужно в преддверии Нового года и Рождества сделать этот шаг навстречу людям.

Близки ли Россия и Украина. Славянский мир сложно развивался. И в конце концов образовалась Русь, центром которой был Киев. И эти корни дают мне право говорить, что в основе своей мы — один народ. На Украине много замечательного своеобразия, и в России это очень любят.

О Саакашвили

— Я считаю, то, что делает Саакашвили, — это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Это человек, который был президентом независимого грузинского государства. Сейчас он носится по площадям и кричит на весь мир: "Я — украинец". И Украина всё это терпит.

О вмешательстве в выборы США

— Всё это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Люди, которые это делают, наносят ущерб политическому состоянию страны. Они без уважения относятся и к своим согражданам, которые за него голосовали.

Нашего посла обвиняли в том, что он с кем-то встречался. Но это же общемировая практика. Когда обсуждаются вопросы, перспективы развития, какие будут подниматься вопросы тем или иным кандидатом. Почему это называется запредельным и приобретает характер шпиономании?

О Трампе

— Не мне оценивать работу президента Трампа. Это должны сделать избиратели, народ. Мы объективно видим определённые достижения. Даже за тот сравнительно небольшой период времени, что он работает. Посмотрите на рынки — как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. При всём уважении к оппозиции, это объективные факторы.

Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но пока не в состоянии. Среди них и улучшение отношений с Россией. Я надеюсь, что в конце концов в интересах американского и российского народов мы преодолеем разногласия. У нас много вещей, которые мы можем делать вместе в интересах наших народов.

О КНДР

— Конгрессмены, сенаторы (США) поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас решать проблемы КНДР и Иранской ядерной программы.

Это странно. Это за скобками здравого смысла. Но наша политика, в отличие от некоторых стран, она лишена текущей политической конъюнктуры. Мы стараемся со всеми странами работать по всем злободневным вопросам международной безопасности. Стараемся не надувать губы, не обижаться на порой непонятные решения.

Мы не признаём ядерный статус Северной Кореи. Мы считаем, что всё происходящее там — контрпродуктивно. Ещё в 2005 году с КНДР договорились, что она прекращает ядерную программу. Все всё подписали. Но США показалось этого мало. Вскоре после подписания были произведены аресты счетов северокорейских банков. Сказали, что Северная Корея должна ещё что-то сделать за пределами договорённостей. Но Северная Корея плюнула на это и вышла из всех договоренностей.

Сейчас они доработались до того, что, судя по всему, ракета достаёт до территории США. Мы считаем, что с обеих сторон нужно прекратить эту ситуацию. Уже вроде мы услышали от американских партнёров: "Мы прекратим учения". Взяли — опять провели. КНДР запустили ракету.

Сейчас Тиллерсон заявил, что США готовы к контактам. Это очень хорошо. Это говорит, что есть подвижки. Если всё будет развиваться в таком ключе — мы готовы работать с Вашингтоном по всем направлениям, в том числе по Северной Корее.