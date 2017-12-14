Путин: Надо учиться делать выводы, а не набрасываться друг на друга, как зверьки

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Путин: Надо учиться делать выводы, а не набрасываться друг на друга, как зверьки

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин призвал научиться делать выводы, а не кидаться друг на друга, как зверьки, в вопросе взаимоотношений с США.

Глава государства также отреагировал и на обвинения в связи с командой Дональда Трампа. Он пояснил, что всё это сделано людьми, которые находятся в оппозиции к американскому президенту.

— Это всё придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, для того чтобы придать его работе нелегитимный характер, — отметил российский лидер.

При этом он удивлён, что подобные действия наносят ущерб внутриполитическому состоянию США.

Сегодня в Москве президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Самые интересные новости по теме появляются в нашей онлайн-трансляции.

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