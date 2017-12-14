Путин заявил, что до конца 2018 года налоги расти не будут

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что до конца 2018 года налоги расти не будут.

— Мы договаривались о том, что собственно налоги до конца 2018 года расти не будут. В целом по основным налогам это выдерживается, — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.

Также президент призвал обратить внимание на ряд неэффективных налогов, в том числе на капремонт, и решить проблему накопленной налоговой задолженности.

Сегодня президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Москве. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.